2020-06-20T10:05:17+03:00
Общество

Гендиректор Радищевского музея Людмила Калинина отмечает день рождения

С праздником ее поздравила председатель комитета по туризму Виктория Бородянская
Екатерина Семенова
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Людмила КалининаЛюдмила Калинина
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Генеральный директор Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева Людмила Калинина отмечает день рождения.

Она работает в музее с 2001 года, а в августе 2016 года стала его генеральным директором.

Людмила Калинина — Заслуженный работник культуры России.

Она входит в экспертный совета грантового фонда социокультурных проектов Саратовской губернии, в общественный совет комитета по туризму Саратовской области. Имеет благодарности и награды, в том числе, звезду ордена «За высокий профессионализм» за значительный вклад в духовно-нравственное и патриотическое воспитание, просветительство, созидание и укрепление дружбы между народами, личные деловые и морально-этические качества Национальной Наградной Академии.

- Ваша активная жизненная позиция и просветительская деятельность музея вносит неоценимый вклад в развитие культурного туризма нашего региона и заслуживает уважения и признания, — поздравила Людмилу Калинину председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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