Жители двух улиц в Ленинском районе остались без воды
Ведутся работы на Тархова
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Отключена вода у жителей двух улиц Ленинского района Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на Тархова, 7.
В связи с этим ориентировочно до восьми вечера не будет воды в домах на Тархова и Лебедева-Кумача.
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ИСТОЧНИК KP.RU