Жители двух улиц в Ленинском районе остались без воды

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:46:54+03:00

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Отключена вода у жителей двух улиц Ленинского района Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на Тархова, 7.

В связи с этим ориентировочно до восьми вечера не будет воды в домах на Тархова и Лебедева-Кумача.

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ИСТОЧНИК KP.RU