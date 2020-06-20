Подросток залез в чужой дом и украл 17 тыс. рублей в селе под Саратовом
Деньги он потратил в сельских магазинах
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В селе Максимовка Базарно-Карабулакского района у женщины украли 17 тыс. рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, в краже заподозрили подростка.
По версии следствия, 18 июня юный злоумышленник залез в чужой дом через открытое окно. Там он забрал деньги.
Юноша уже признался и рассказал, что успел потратить часть денег в сельских магазинах.
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ИСТОЧНИК KP.RU