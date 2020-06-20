Подросток залез в чужой дом и украл 17 тыс. рублей в селе под Саратовом

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:04:28+03:00

Деньги он потратил в сельских магазинах

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В селе Максимовка Базарно-Карабулакского района у женщины украли 17 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, в краже заподозрили подростка.

По версии следствия, 18 июня юный злоумышленник залез в чужой дом через открытое окно. Там он забрал деньги.

Юноша уже признался и рассказал, что успел потратить часть денег в сельских магазинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU