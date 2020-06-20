В Саратове 93-летнюю женщину увезли в больницу после поездки в автобусе
Утром 19 июня в Саратове пострадала пассажирка автобуса.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, 93-летняя женщина упала в салоне и получила травмы.
ЧП случилось в 11:20 в автобусе маршрута №2д, который ехал по улице Азина. Им управлял 31-летний водитель.
По предварительным данным, пожилая пассажирка не держалась за поручни. Она была госпитализирована после падения.
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ИСТОЧНИК KP.RU