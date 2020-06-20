Руководитель саратовского Роскомнадзора Роман Чуйченко отмечает день рождения
День рождения сегодня, 20 июня, отмечает Роман Чуйченко — руководитель саратовского Роскомнадзора.
Он родился в 1971 году в Моздоке. Поступил в Саратовский государственный университет и завершил обучение по специальности «Прикладная математика».
Работал в Ростове, после этого вернулся в Саратов, где возглавил ООО «Информационное агентство «Новости Саратовской губернии». Впоследствии назначен руководителем пресс-службы губернатора и министром информации и печати.
С 2013 по 2016 годы был депутатом Государственной Думы России.
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ИСТОЧНИК KP.RU