Руководитель саратовского Роскомнадзора Роман Чуйченко отмечает день рождения

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:45:52+03:00

Ранее он был министром информации и печати Саратовской области

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День рождения сегодня, 20 июня, отмечает Роман Чуйченко — руководитель саратовского Роскомнадзора.

Он родился в 1971 году в Моздоке. Поступил в Саратовский государственный университет и завершил обучение по специальности «Прикладная математика».

Работал в Ростове, после этого вернулся в Саратов, где возглавил ООО «Информационное агентство «Новости Саратовской губернии». Впоследствии назначен руководителем пресс-службы губернатора и министром информации и печати.

С 2013 по 2016 годы был депутатом Государственной Думы России.

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ИСТОЧНИК KP.RU