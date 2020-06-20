2020-06-20T08:32:19+03:00
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 20 июня 2020 года: еще 118 случаев

Общее число зараженных в Саратовской области составило 5335 человек
Дарья Вострикова
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В Саратовской области 20 июня стало известно о еще 118 случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Больше всего зараженных из Саратова — 37 человек, 19 из Балаковского района, 14 из Энгельсского, шесть из Вольского, пять из Ровенского, по четыре из Балашовского и Татищевского, по три из Дергачевского, Озинского и Саратовского, по два из Балтайского, Ершовского, Петровского и Советского, по одному из Александрово-Гайского, Воскресенского, Духовницкого, Калининского, Красноармейского, Краснопартизанского, Лысогорского, Марксовского, Пугачевского, Романовского, Ртищевского и Хвалынского. Из них 36 контактных, у 82 человек не установлен источник заражения. У 64 пациентов пневмония, у 37 ОРВИ, 17 переносят болезнь без симптомов.

Старше 60 лет 31 заболевший, 25 в возрасте от 50 до 59 лет, 30 в возрасте от 40 до 49 лет, по десять человек в возрасте от 20 до 29 лет и от 30 до 39 лет, девяти не исполнилось и 14 лет, двум от 15 до 17 лет, одному от 18 до 19 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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