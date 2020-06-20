В Саратове появилась площадь Рахманинова
Мэр Саратова Михаил Исаев подписал постановление о переименовании части проспекта Кирова в площадь имени Сергея Рахманинова.
Речь идет об участке, расположенном в квартале, ограниченном улицей Радищева и корпусом СГАУ имени Вавилова.
Соответствующий документ от 18 июня опубликован на сайте городской администрации.
Кроме того, решено назвать сквер, расположенный у домов №74, 76, 78 на улице Танкистов именем Константина Шукшина.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU