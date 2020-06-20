В Саратове появилась площадь Рахманинова

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:24:02+03:00

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Мэр Саратова Михаил Исаев подписал постановление о переименовании части проспекта Кирова в площадь имени Сергея Рахманинова.

Речь идет об участке, расположенном в квартале, ограниченном улицей Радищева и корпусом СГАУ имени Вавилова.

Соответствующий документ от 18 июня опубликован на сайте городской администрации.

Кроме того, решено назвать сквер, расположенный у домов №74, 76, 78 на улице Танкистов именем Константина Шукшина.

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ИСТОЧНИК KP.RU