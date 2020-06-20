Мать и дочь погибли на ночном пожаре в Краснокутском районе

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:29:35+03:00

Две женщины погибли на пожаре. Фото СУ СКР по Саратовской области

Отец спасся, потому что ушел спать на летнюю кухню

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В Саратовской области ночью на пожаре погибли два человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято решение.

Начата проверка. Фото СУ СКР по Саратовской области

Трагедия разыгралась в селе Розовка Краснокутского района. Вечером семья отправилась спать. Причем супруг лег на летней кухне, а супруга и их дочь — в доме. Около половины третьего ночи мужчина проснулся от запаха дыма. Он увидел пожар, но дверь была заперта изнутри, поэтому спасти женщин не удалось.

На место приехали пожарные, которых вызвали соседи. Но несмотря на их усилия, дом выгорел полностью. 45-летняя женщина и ее 23-летняя дочь погибли.

Дом выгорел полностью. Фото СУ СКР по Саратовской области

По предварительной версии, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

Пожарных вызвали соседи. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU