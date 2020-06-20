Володин: по 15 саратовским долгостроям могут принять решение в понедельник
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о решении проблем обманутых дольщиков.
Его видеообращение появилось в паблике сторонников спикера ГД в соцсети Instagram.
- Речь идет о выполнении договоренностей, которые ранее были достигнуты по линии ДОМа.РФ. Надеюсь, что в понедельник состоится решение и по 15 домам будет оказана поддержка. По большинству домов — это компенсация, по небольшой части — достройка. По двум проблемным домам, которые расположены на улице Чернышевского ( АО «Стройинтерсервис») и Ильинском проезде («Фонд жилищного строительства») постараемся собрать документы и найти решения. Надеюсь, что все произойдет также в этом году, — отметил Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что эту задачу нужно решать как можно быстрее. Он выразил надежду, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев и правительство региона «более эффективно начнут решать проблемы» с обманутыми дольщиками.
Вячеслав Володин об обманутых дольщиках.
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ИСТОЧНИК KP.RU