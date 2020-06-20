Володин: по 15 саратовским долгостроям могут принять решение в понедельник

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:16:00+03:00

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о решении проблем обманутых дольщиков.

Его видеообращение появилось в паблике сторонников спикера ГД в соцсети Instagram.

- Речь идет о выполнении договоренностей, которые ранее были достигнуты по линии ДОМа.РФ. Надеюсь, что в понедельник состоится решение и по 15 домам будет оказана поддержка. По большинству домов — это компенсация, по небольшой части — достройка. По двум проблемным домам, которые расположены на улице Чернышевского ( АО «Стройинтерсервис») и Ильинском проезде («Фонд жилищного строительства») постараемся собрать документы и найти решения. Надеюсь, что все произойдет также в этом году, — отметил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что эту задачу нужно решать как можно быстрее. Он выразил надежду, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев и правительство региона «более эффективно начнут решать проблемы» с обманутыми дольщиками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/785989" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин об обманутых дольщиках.

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ИСТОЧНИК KP.RU