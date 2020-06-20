2020-06-20T08:16:00+03:00
Общество

Володин: по 15 саратовским долгостроям могут принять решение в понедельник

Остались два проблемных дома
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о решении проблем обманутых дольщиков.

Его видеообращение появилось в паблике сторонников спикера ГД в соцсети Instagram.

- Речь идет о выполнении договоренностей, которые ранее были достигнуты по линии ДОМа.РФ. Надеюсь, что в понедельник состоится решение и по 15 домам будет оказана поддержка. По большинству домов — это компенсация, по небольшой части — достройка. По двум проблемным домам, которые расположены на улице Чернышевского ( АО «Стройинтерсервис») и Ильинском проезде («Фонд жилищного строительства») постараемся собрать документы и найти решения. Надеюсь, что все произойдет также в этом году, — отметил Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что эту задачу нужно решать как можно быстрее. Он выразил надежду, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев и правительство региона «более эффективно начнут решать проблемы» с обманутыми дольщиками.

Вячеслав Володин об обманутых дольщиках.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подросток залез в чужой дом и украл 17 тыс. рублей в селе под Саратовом
Гендиректор Радищевского музея Людмила Калинина отмечает день рождения
Жители двух улиц в Ленинском районе остались без воды
В национальном парке «Хвалынский» грибники застрелили лося
В Саратове 93-летнюю женщину увезли в больницу после поездки в автобусе
Руководитель саратовского Роскомнадзора Роман Чуйченко отмечает день рождения
Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 20 июня 2020 года: еще 118 случаев
В Саратове появилась площадь Рахманинова
Мать и дочь погибли на ночном пожаре в Краснокутском районе
Володин: по 15 саратовским долгостроям могут принять решение в понедельник
В Саратовской области — отсутствие дождей и жара до +37 градусов
Депутат поздравила врачей с наступающим профессиональным праздником
Жители жалуются на отсутствие воды в Ершовском районе
Панков: Благодаря Вячеславу Володину, Ершов стал спортивным центром Заволжья
Сотрудники «Саратоворгсинтеза» собрали более миллиона рублей на строительство инфекционной больницы
МЧС предупреждает саратовцев о палящем солнце
В ДТП двух легковушек в Саратове пострадала маленькая девочка
Версия следствия: Туватин сексуально надругался над 9-летней Лизой Киселевой, а потом задушил
В новом саратовском онкоцентре появится уникальная аппаратура