2020-06-19T21:25:08+03:00
Общество

Депутат поздравила врачей с наступающим профессиональным праздником

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На встрече обсудили волнующие людей вопросы по благоустройству любимого места отдыха жителей Заводского района Саратова

В преддверии Дня медицинского работника депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская (фракция «Единая Россия») поздравила представителей этой благородной профессии на своем избирательном округе. В областном клиническом кардиологическом диспансере торжественная часть встречи завершилась обсуждением вопросов, насущных для жителей Заводского района Саратова.

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Медики рассказали, что с нетерпением ждут, когда закончатся работы, проводимые в сквере имени Расковой. Депутат пояснила, что в некогда заброшенном сквере работы ведутся в рамках проекта председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. На странице его сторонников в соцсетях можно следить за этапами обустройства, также получить развернутые ответы по обустройству сквера можно на его официальном аккаунте в инстаграм marinaraskova_park_official.

Сквер планируют разделить на зоны для спорта и активного отдыха, оборудовать велодорожку и пруд, установить памятник знаменитой летчице Марине Расковой, который привезли из Летного городка Энгельса, где, опять же по инициативе Вячеслава Володина, был возведен мемориал. Сейчас на территории сквера расширяют набережную пруда: водоем осушили и возводят подпорную стенку. Старые детские площадки снесены, размечается дорожно-тропиночная сеть, проводятся плановые работы. Парк планируется ввести в эксплуатацию ко дню города Саратова.

Также медицинские работники попросили увековечить память выдающегося врача, почетного гражданина города Саратова Вадима Алексеевича Прелатова и назвать одну из улиц города его именем.

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Не остались без внимания и врачи, работающие с зараженными новой коронавирусной инфекцией. В местном отделении партии «Единая Россия» Заводского района Саратова Юлия Литневская, соблюдая все меры предосторожности, передала через их коллег-медиков поздравления для медработников городской клинической больницы №10 и врачей из больницы №12, которые сейчас работают непосредственно в «красной зоне».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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