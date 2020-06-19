Жители жалуются на отсутствие воды в Ершовском районе

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:17:34+03:00

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Жительница Ершовского района Саратовской области пожаловалась на отсутствие чистой воды в поселке Мирный. Она опубликовала пост в соцсети Вконтакте, в котором рассказала о проблеме с питьевой водой. Искупаться и постирать одежду жители также не могут. По словам Оксаны Басовой, зимой они топят снег, а этим летом вода в колодцах и пруду пересохла. Всего в поселке 13 жилых домов.

Пруды и речки пересыхают

- Я молчу про то, что у нас нет ни одного магазина, а чтобы доехать до ближайшего населенного пункта нужно отдать минимум 500 рублей. Это крик о помощи», — написала Оксана.

Пользователи в комментариях предложили женщине объединиться всем поселком и заказать бурение скважины, а также поставить оборудование для очистки. Оксана ответила, что скважину уже бурили на 120 метров, но вода в ней оказалась соленой.

Вода с пауками - обычное зрелище

Позже в комментариях к посту отметилась представитель администрации Ершовского района Светлана Калинина. Она заявила, что проблема с водообеспечением в поселке существует и сослалась на малоснежную зиму. В местном пруду оказалось очень мало воды из-за нехватки паводковых вод.

По ее словам, сегодня, как и неделю назад, в поселке установили несколько сифонов для сброса воды с верхнего пруда. Для закачки воды на всю зиму, необходимо ее качать в течение не менее трех месяцев ежедневно.

«Чтобы произвести закачку воды необходимо более 2 млн рублей», — написала чиновница.

ИСТОЧНИК KP.RU