Панков: Благодаря Вячеславу Володину, Ершов стал спортивным центром Заволжья

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:00:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В ходе рабочей поездки в Ершов депутат Государственной Думы Николай Панков вместе с общественниками осмотрел стадион «Юность». Он был отремонтирован после обращения людей к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Строительные работы уже завершены, однако занятия здесь не проводятся в связи с эпидемиологической ситуацией.

.

- Мы видим, что это один из лучших стадионов Заволжья, который оснащен современным спортивным оборудованием. Здесь реконструировано здание детско-юношеской спортивной школы и построен спортивный зал. Знаю, что раньше не хватало мест в спортивных секциях. Теперь заниматься здесь могут все желающие. Этого помог добиться Вячеслав Володин, он за каждым проектом видит решение конкретных проблем. Уверен, что с такой технической базой есть все шансы готовить спортсменов, которые в дальнейшем будут выступать и за пределами нашей области. Ершов уже стал центром проведения спортивных соревнований в Заволжье, - отметил Николай Панков.

В настоящее время здесь ведутся работы по обслуживанию искусственного покрытия футбольного поля.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU