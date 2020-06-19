Сотрудники «Саратоворгсинтеза» собрали более миллиона рублей на строительство инфекционной больницы
Сотрудники ООО «Саратоворгсинтез» собрали и перевели 1 008 359 рублей на строительство и закупку оборудования в новую инфекционную больницу.
- ООО «Саратоворгсинтез» представляет в регионе ПАО «ЛУКОЙЛ» и следует политике компании, ориентированной на ведение социально ответственного бизнеса. В этой связи мы поддерживаем инициативу бизнес-сообщества о строительстве в Саратове инфекционной больницы. Трудовой коллектив нашего предприятия принял добровольное личное участие в сборе средств, каждый работник внес свой вклад в реализацию приоритетно важного для жителей области проекта. Мы выражаем уверенность, что наша сплоченность и следование профилактическим требованиям по нераспространению болезни поможет нам преодолеть непростой период, - подчеркнул генеральный директор предприятия Владимир Шулындин.
По информации министерства промышленности и энергетики Саратовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU