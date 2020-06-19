МЧС предупреждает саратовцев о палящем солнце

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:25:38+03:00

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В Саратовской области завтра, 20 июня, ожидается жаркая погода.

- Местами в Левобережье Саратовской области ожидается жара — +35...+37 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

В главке предупреждает саратовцев также, что до 22 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В то же время в Саратове до понедельника ожидается высокая пожарная опасность — 5 класс.

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ИСТОЧНИК KP.RU