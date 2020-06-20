В Саратовской области — отсутствие дождей и жара до +37 градусов
В Саратовской области сегодня, 20 июня, ожидается сильная жара и отсутствие осадков.
- Погода будет с переменной облачностью. Утром местами регион накроет туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили в областном ГУ МЧС.
Ветер северо-восточного направления не будет сильно разгоняться — всего 5–10 м/с.
При этом воздух в светлое время суток раскалится до 27–32 градусов тепла, а в Левобережье — до +37.
При этом в Саратове температура достигнет только +30…+32 градусов днем.
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ИСТОЧНИК KP.RU