В Саратовской области — отсутствие дождей и жара до +37 градусов

20 Июнь 2020 2020-06-19T16:14:04+03:00

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В Саратовской области сегодня, 20 июня, ожидается сильная жара и отсутствие осадков.

- Погода будет с переменной облачностью. Утром местами регион накроет туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили в областном ГУ МЧС.

Ветер северо-восточного направления не будет сильно разгоняться — всего 5–10 м/с.

При этом воздух в светлое время суток раскалится до 27–32 градусов тепла, а в Левобережье — до +37.

При этом в Саратове температура достигнет только +30…+32 градусов днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU