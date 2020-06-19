В ДТП двух легковушек в Саратове пострадала маленькая девочка
В Ленинском районе Саратова сегодня днем, 19 июня, случилось ДТП, в котором пострадал ребенок.
- По предварительным данным, в 13:30 напротив дома №2а/2 по Московскому шоссе столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада Калина», — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.
В ДТП пострадала девочка 2016 года рождения — пассажирка одного из авто. Ей оказали разовую помощь медики.
UPD
В ГИБДД Саратова уточнили, что ребенок находился в салоне ВАЗ-2114 в автокресле и пристегнут.
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ИСТОЧНИК KP.RU