В ДТП двух легковушек в Саратове пострадала маленькая девочка

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:24:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова сегодня днем, 19 июня, случилось ДТП, в котором пострадал ребенок.

- По предварительным данным, в 13:30 напротив дома №2а/2 по Московскому шоссе столкнулись ВАЗ-2114 и «Лада Калина», — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.

В ДТП пострадала девочка 2016 года рождения — пассажирка одного из авто. Ей оказали разовую помощь медики.

UPD

В ГИБДД Саратова уточнили, что ребенок находился в салоне ВАЗ-2114 в автокресле и пристегнут.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU