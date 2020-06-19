В новом саратовском онкоцентре появится уникальная аппаратура

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:35:47+03:00

Пациентам не придется ездить на обследования в другие города

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С открытием в Саратове современного онкологического центра, который построят в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, региональная отрасль получит новейшее оборудование с потрясающими возможностями для диагностики.

Об этом заявила в эфире радио «Комсомольская правда» Светлана Аверьянова, заместитель главного врача ГУЗ «Областной онкологический диспансер».

По ее словам, в новом онкоцентре установят ПЭТ КТ с циклотроном, что позволит обследовать любую локализацию опухоли. Такое оборудование сейчас есть только в федеральных центрах. До нацпроекта в Саратове такого не было. Жители области смогут пройти в онкоцетре полное обследование и им не придется выезжать в Москву, Санкт-Петербург и другие города.

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ИСТОЧНИК KP.RU