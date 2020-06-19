2020-06-19T15:31:30+03:00
Происшествия

Попытка спрятать труп в Вольске провалилась. Вынесен приговор

Отец с сыном везли тело на санках, но их заметили
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В Вольске Саратовской области вынесен приговор 17-летнему юноше.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Установлено, что в ночь на 10 декабря несовершеннолетний вместе со своим отцом и 39-летним гостем распивали спиртное. Когда отец уснул, мальчик поссорился с мужчиной из-за того, что тот наследил в комнате грязной обувью. Он сильно избил его, так что пострадавший потерял сознание. Что человек умер, отец с сыном поняли только к вечеру следующего дня. Они решили избавиться от трупа и повезли его на санках на окраину города. Но их заметил местный житель, который и сообщил в полицию.

Свою вину юноша признал. Суд отправил его в колонию общего режима на шесть лет. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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