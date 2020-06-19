Волонтеры подготовят интерактивную карту Воскресенского кладбища

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:13:36+03:00

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Саратовская епархия получила поддержку двух проектов в рамках грантового конкурса Президента РФ.

Приход храма Страстей Господних Саратова выиграл грант на реализацию волонтерского проекта на Воскресенском кладбища. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской епархии. По задумке проекта Воскресенское кладбище обзаведется интерактивной картой.

Волонтеры проведут на территории старейшего кладбища города поэтапную очистку от деревьев и мусора и создадут единый реестр сохранившихся памятников. Это будет представлено в виде интерактивной карты.

В социальных сетях волонтеры сообщают о проведении акций по уборке территории Воскресенского кладбища в связи со снятием ограничений на посещения кладбищ. Первая акция состоится в эту субботу, 20 июня. Сбор желающих в 12:00 у памятника Н. И. Вавилову.

Кроме того, группа добровольцев из села Лох также получила грант на поддержку храма во имя Архангела Михаила Новобурасского района. Волонтеры планируют расчистить территорию храма, посадить деревья и привести в порядок исторические насаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU