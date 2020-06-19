В Саратове вода в Волге прогреется до 22 градусов тепла

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:02:54+03:00

Купаться уже можно, но на пляжи пока нельзя

Но посещать пляжи можно будет только на третьем этапе снятия ограничений - срок пока не определен

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В выходные 20 и 21 июня в Саратовской области температура воды в Волге прогреется до 22,2 градусов тепла. Этот показатель соответствуют открытию купального сезона.

Об этом «АиФ – Саратов» рассказали в региональном Гидрометцентре.

Однако по состоянию на сегодняшний день санэпидзаключения на пляжи в Саратовской области не получены.

Как сообщила корреспонденту «АиФ – Саратов» заместитель руководителя регионального Гидромецентра Светлана Цветайло, решение об открытии пляжей остается за региональным Роспотребнадзором и администрацией Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU