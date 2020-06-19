Энгельсский застройщик обратился в суд с иском о защите деловой репутации

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:33:49+03:00

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С иском о защите деловой репутации обратился в Арбитражный суд застройщик из Энгельса «ПДПСтрой». Компания возводит в Саратовской области социальные объекты, в частности, школы.

Решение об этом, как сообщили в окружении Дмитрия Плеханова, руководителя компании, было принято после целой серии нападок на предпринимателя по линии его профессиональной деятельности. При этом, в «ПДПСтрой» не исключают, что информационная компания против них связана с обострившейся конкуренцией в строительной сфере.

Ответчики по иску пока не названы.

ИСТОЧНИК KP.RU