Энгельсский застройщик обратился в суд с иском о защите деловой репутации
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С иском о защите деловой репутации обратился в Арбитражный суд застройщик из Энгельса «ПДПСтрой». Компания возводит в Саратовской области социальные объекты, в частности, школы.
Решение об этом, как сообщили в окружении Дмитрия Плеханова, руководителя компании, было принято после целой серии нападок на предпринимателя по линии его профессиональной деятельности. При этом, в «ПДПСтрой» не исключают, что информационная компания против них связана с обострившейся конкуренцией в строительной сфере.
Ответчики по иску пока не названы.
ИСТОЧНИК KP.RU