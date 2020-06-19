Погода на выходных в Саратове: В субботу будет жара, в воскресенье - грозы и ветер

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:10:00+03:00

Даже во время дождей температура воздуха будет довольно высокой

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На выходных 20-21 июня в Саратове ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Суббота ожидается без осадков. Температура днем поднимется до +32 градусов. В южных районах области воздух нагреется до +35 градусов тепла. Ночью температура опуститься до +14 ... +19 градусов.

В воскресенье на Саратовскую область надвигается холодный фронт. Ночью ожидается переменная облачность, а на утро кратковременные дожди. Днем температура будет около +25 градусов тепла. Ожидается ветер со скоростью 5-10 м/с.

В Саратове в воскресенье к середине дня ожидаются грозовые дожди. Столбик термометра в городе ночью опуститься до +16 градусов, днем будет жарко, +27.

ИСТОЧНИК KP.RU