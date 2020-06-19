Водитель самоката погиб в столкновении с грузовиком в Балашове

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:36:06+03:00

Водитель самоката погиб на месте. Фото ГИБДД по Саратовской области

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В Балашове Саратовской области днем 19 июня столкнулись электросамокат и ГАЗ-3307 (среднетоннажный грузовик).

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 13:10 на пересечении улицы 9 Января и переулка Горный.

Водитель самоката погиб на месте. Его личность устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU