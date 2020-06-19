Водитель самоката погиб в столкновении с грузовиком в Балашове
Личность погибшего устанавливается
Водитель самоката погиб на месте. Фото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:
В Балашове Саратовской области днем 19 июня столкнулись электросамокат и ГАЗ-3307 (среднетоннажный грузовик).
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 13:10 на пересечении улицы 9 Января и переулка Горный.
Водитель самоката погиб на месте. Его личность устанавливается.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU