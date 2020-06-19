В строящемся онкоцентре Саратова запланировано отделение радиохирургии

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:21:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове в рамках национального проекта «Здравоохранение», иницированного президентом РФ Владимиром Путиным, построят онкологический центр.

О новых возможностях, которые появятся в региональной отрасли после его открытия, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» Светлана Аверьянова, заместитель главного врача ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».

- Прежде всего, это новые места для онкобольных, — отметила она.

По ее словам, это очень важно, поскольку заболеваемость в нашей области не снижается, как и во всем мире, а растет по отдельным видам опухоли. В новом центре запланировано также развитие радиохирургии, которую медик назвала тонкой и деликатной отраслью между лучевой терапией и хирургией. Раньше в регионе не было такой возможности. И теперь это станет большим вкладом в оздоровление населения области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU