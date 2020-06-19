В строящемся онкоцентре Саратова запланировано отделение радиохирургии
В Саратове в рамках национального проекта «Здравоохранение», иницированного президентом РФ Владимиром Путиным, построят онкологический центр.
О новых возможностях, которые появятся в региональной отрасли после его открытия, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» Светлана Аверьянова, заместитель главного врача ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».
- Прежде всего, это новые места для онкобольных, — отметила она.
По ее словам, это очень важно, поскольку заболеваемость в нашей области не снижается, как и во всем мире, а растет по отдельным видам опухоли. В новом центре запланировано также развитие радиохирургии, которую медик назвала тонкой и деликатной отраслью между лучевой терапией и хирургией. Раньше в регионе не было такой возможности. И теперь это станет большим вкладом в оздоровление населения области.
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ИСТОЧНИК KP.RU