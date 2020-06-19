2020-06-19T13:09:33+03:00
Общество

Панков: Санаторий Чапаевский повысит туристическую привлекательность области

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Проекты председателя Государственной Думы Вячеслава Володина направлены на создание в нашей области конкурентных преимуществ перед соседями и позволяют развивать экономику области. Об этом на строительной площадке санатория Чапаевский в Ершовском районе сказал депутат Государственной Думы Николай Панков.

Вместе с членами общественного совета, депутатом областной Думы Иваном Дзюбаном он пообщался со строителями. В настоящее время подрядчик пристраивает лифтовую шахту и лестницы, ведутся работы по устройству полов и монтажу внутренних перегородок будущего корпуса санатория. Также идут работы по устройству сетей водоотведения и обустройству котельной.

- Ершовская грязелечебница станет местом отдыха и реабилитации с европейским качеством обслуживания. Когда Вячеслав Володин предлагает проекты, прежде всего, исходит из возможностей, которые откроются перед нашей областью после их реализации. Современные условия будут мотивировать людей выбрать Заволжье с его уникальными природными богатствами для отдыха и оздоровления. Знаю, что Чапаевский курорт востребован не только среди саратовцев, но сюда едут люди из соседних регионов и других государств. Важно, что эта здравница повысит экономическую привлекательность. Здесь будут созданы дополнительные рабочие места, а потоки туристов повлекут за собой развитие всего района, - отметил Николай Панков.

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Депутат вместе с представителями общественности также осмотрел действующий корпус грязелечебницы.

- К сожалению, те условия, которые здесь есть сейчас, не соответствуют нормам времени. Наши грязи являются одними из сильнейших и дают высокий процент выздоровления. Открытия нового санатория ждут не только жители нашей области, - отметил присутствующий на встрече член областной общественной палаты, председатель Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Александр Низовцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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