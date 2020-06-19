Балаковская АЭС подарит городу экологически чистый ландшафтный парк

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:00:38+03:00

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На теперь уже бывшем пустыре, что раскинулся между 7-микрорайоном г. Балаково Саратовской области и судоходным каналом, полным ходом идут работы по созданию ландшафтного парка. По инициативе Балаковской АЭС экологически чистый уголок для прогулок создается с применением экологичных технологий и материалов.

Первым этапом создания парковой зоны стало выравнивание грунта и засыпка мини-карьеров. В ближайшее время начнутся работы по укладке рулонного газона в центральной части будущего парка.

Следующим шагом станет создание насыпных гравийных дорожек из мелкодисперсного гранита. Они будут уложены на специально созданную подушку из песка и щебня разного калибра. Благодаря этому, по словам строителей, земля под дорожками будет «дышать», что не принесет почве никакого вреда. Отметим, что общая длина прогулочных аллей в парке составит около 4 километров, а ширина каждой дорожки – два метра.

В парке будут установлены крытые шестиугольные беседки, скамейки и урны. Для удобства балаковцев в парке установят три входные группы. Это сделано для большей доступности парка и комфорта горожан.

Завершающим этапом работ по созданию ландшафтного парка станет посадка деревьев и кустарников, которых на территории парковой зоны планируется высадить около 4000 штук деревьев разных видов. Среди них: крымская сосна, ель, ива, береза, можжевельник и др.

Еще одной особенностью парка станет освещение. Его задумано организовать без использования привычной нам электроэнергии, а за счет солнечных батарей. Электроэнергия будет вырабатываться благодаря солнечному свету, которого на данной территории в избытке.

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- Надеюсь, что новая зона отдыха на берегу судоходного канала придется по душе всем балаковцам и гостям города, - отметил Валерий Бессонов, директор Балаковской АЭС. – Парки – это легкие нашего города, и чем больше их будет, тем лучше. Тем более, что мы используем для создания ландшафтных композиций самые современные и экологичные технологии.

Все работы в парковой зоне планируется завершить к концу лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU