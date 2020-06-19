Отец с сыном из Балакова отправились в колонию за попытку стать наркодилерами

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:53:07+03:00

Они купили препарат в Москве и собирались раскладывать закладки в родном городе

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Двое жителей Балакова приговорены к реальным срокам за желание заняться наркоторговлей.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, это 59-летний мужчина и его 18-летний сын. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере по предварительному сговору.

В начале февраля 2019 года 17-летний юноша нашел в интернете объявление о заработке с помощью распространения наркотиков. Он рассказал отцу и тот поддержал идею. Оба они съездили на машине в Москву, где получили партию веществ для сбыта. Часть они оставили в условленном месте с Татищевском районе, а остальное привезли в Балаково.

Там они расфасовали препарат, чтобы сбыть через закладки. Но полиция узнала о планах, и 14 февраля отец с сыном были арестованы. У них при себе имелись свертки с наркотиком.

На допросе они рассказали также, где находится тайник в Татищевском районе.

Суд отправил отца в колонию строгого режима на шесть лет и 20 дней, а сына — в колонию общего режима на 3,5 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU