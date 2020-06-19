Замглавврача саратовского онкодиспансера: Для лечения пациентов есть все необходимое
Заместитель главного врача ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Светлана Аверьянова рассказала о поддержке медиков по национальному проекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
Она выступила на радио «Комсомольская правда» и отметила, что поддержка «фантастическая».
По ее словам, поддержка касается широкого спектра препаратов, которые используются при лечении пациентов.
- Для этого сейчас есть любой препарат, зарегистрированный на территории страны. Это позволяет назвать ситуацию с обеспечением медучреждения лекарствами «химиотерапевтическим раем». Для лечения пациентов есть все необходимое, включая высокотехнологичные и дорогие препараты, которые позволяют прийти к лучшим результатам и подобрать индивидуальный курс для онкобольного с использованием молекулярно-генетического тестирования опухоли. Без таких проектов раньше это было невозможно, — уверена Светлана Аверьянова.
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ИСТОЧНИК KP.RU