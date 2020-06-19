Поход за сладостями в селе под Саратовом обернулся для 16-летней девочки кражей
В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области 16-летнюю девушку заподозрили в краже с банковского счета.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 30 мая в обдом из сел района.
По версии следствия, девочка пошла в магазин вместе с младшей сестрой. Об этом последнюю попросила подруга их матери, приехавшая в гости. Женщина рассчитывала, что девочки купят угощение и дала им свою банковскую карточку.
Однако 16-летняя девочка не удовлетворилась сладостями, она тайком снова взяла карточку и сняла 29 тыс. рублей в банкомате. Часть суммы она потратила, а остатки денег раздала родственникам и подругам.
Потерпевшая обнаружила кражу только после возвращения домой. Она вернулась, и девочка сразу во всем созналась.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU