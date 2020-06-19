На пешеходной зоне в центре Саратова горит жилой дом
Пожар на площади 60 кв. м локализовали
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Сегодня днем, 19 июня, в центре Саратова горит дом.
В пресс-службе ГУ МЧС «КП-Саратов» уточнили, что вызов поступил на Волжскую, 15. Однако, по предварительным данным, пожар возник в здании №13.
- Горел дом, обложенный кирпичом. В 12:11 пожар локализовали, — отметили в пресс-службе.
Площадь пожара на данный момент составила 60 кв. м. Никто не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU