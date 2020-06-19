На пешеходной зоне в центре Саратова горит жилой дом

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:52:52+03:00

Пожар на площади 60 кв. м локализовали

Изменить размер текста: A A

Сегодня днем, 19 июня, в центре Саратова горит дом.

В пресс-службе ГУ МЧС «КП-Саратов» уточнили, что вызов поступил на Волжскую, 15. Однако, по предварительным данным, пожар возник в здании №13.

- Горел дом, обложенный кирпичом. В 12:11 пожар локализовали, — отметили в пресс-службе.

Площадь пожара на данный момент составила 60 кв. м. Никто не пострадал.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU