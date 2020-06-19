2020-06-19T11:11:31+03:00
Общество

Полпред президента в ПФО обсудил с главами регионов готовность к голосованию по поправкам в Конституцию

Он отметил важность информирования граждан
Екатерина Семенова
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Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров 18 июня провел совещание с главами нескольких регионов, в том числе, Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в аппарате полпреда, на совещании был рассмотрен вопрос готовности к Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

В частности, главы регионов отчитались об обеспечении участков для голосования средствами защиты, бесконтактными термометрами, антибактериальными ковриками и антисептиками. Также там должны исполняться все санитарно-гигиенические предписания Роспотребнадзора.

- Волеизъявление граждан должно пройти в максимально комфортных и безопасных условиях со строгим соблюдением всех требований законодательства. Должны быть приняты все меры, чтобы граждане могли свободно сделать свой выбор. При этом нужно помнить, и о здоровье членов избирательной комиссии и сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивают порядок и законность в ходе голосования, — отметил Игорь Комаров.

Кроме того он отметил важность своевременного информирования граждан о сути предлагаемых поправок и возможностях для голосования.

Напомним, что Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проводится на всей территории страны, а также за ее пределами в соответствии с Порядком, утвержденным ЦИК России. Голосование назначено на 1 июля 2020 года, время его проведения — с 8:00 до 20:00 по местному времени. Для граждан, которые 1 июля 2020 года не смогут прибыть на участок голосования, предусмотрены дополнительные возможности: голосование до дня голосования; голосование по месту нахождения («мобильный избиратель»); голосование вне помещения для голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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