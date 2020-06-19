2020-06-19T10:39:29+03:00
Общество

В полиции Саратова служат десять лошадей

Журналистам показали их быт [фото]
Дарья Вострикова
Поделиться:
Журналистам показали служебных лошадей саратовской полицииЖурналистам показали служебных лошадей саратовской полицииФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной показал журналистам жизнь полицейских лошадей.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», конюшня находится в районе ВСО.

На службе в полиции состоят десять лошадей, отобранных по особым требованиям с конезаводов. Например, животное должно быть в холке 165 см и достичь трехлетнего возраста.

Всего в конюшне 10 лошадей Фото: Дарья Вострикова

Всего в конюшне 10 лошадейФото: Дарья Вострикова

После отбора полицейские лошади проходят особое обучение.

Живут они в специально отведенной конюшне, где у каждого животного есть денник. Их кормят овсом, сеном и витаминизированными добавками. Перед выходом на дежурство лошадей расчесывают и массируют. Рабочий день их длится восемь часов.

Андрей Чепурной рассказал, чем кормят полицейских лошадей.

На территории около конюшни высажен яблоневый сад, разбит парк с кленами и березами.

Для выгула лошадей отведена специальная территория Фото: Дарья Вострикова

Для выгула лошадей отведена специальная территорияФото: Дарья Вострикова

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаки помогли раскрыть более 100 преступлений в Саратове
На пешеходной зоне в центре Саратова горит жилой дом
Полпред президента в ПФО обсудил с главами регионов готовность к голосованию по поправкам в Конституцию
Водопровод, на котором в 2020 году зафиксировано 44 повреждения, будет заменен
В Саратове бродячие собаки покусали несколько человек
Панков: Володин добивается передачи важнейших дорог на федеральный баланс
В полиции Саратова служат десять лошадей
В Саратовской области почтовые отделения будут работать без выходных
В Заводском районе пропал 22-летний Денис Рычков
Жительница Челябинска обманула саратовца на 16 тыс. рублей
Волонтеры ищут 39-летнего голубоглазого мужчину с татуировкой в Саратове
Появилась новая информация о заражении коронавирусом в Саратовской области
Жители Саратовской области с 1 июля будут получать пособия на карту «Мир»
Осиный рой напугал саратовцев
Сотрудники СГЭТ не подтверждают заявления членов альтернативного профсоюза
Обвинение Михаилу Туватину будет предъявлено в ближайшее время
В квартире дома на Буровой до смерти забили старика
Под Саратовом пьяная женщина ударила полицейского ниже пояса
Осужденный из СИЗО-1 Саратова напал на сотрудника
Против Михаила Туватина возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии
В Саратове ожидается жаркая пятница
Режим самоизоляции в Саратове продлили до июля
В мэрии Саратова опровергли информацию о массовом отключении газа