В полиции Саратова служат десять лошадей
Начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной показал журналистам жизнь полицейских лошадей.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», конюшня находится в районе ВСО.
На службе в полиции состоят десять лошадей, отобранных по особым требованиям с конезаводов. Например, животное должно быть в холке 165 см и достичь трехлетнего возраста.
Всего в конюшне 10 лошадейФото: Дарья Вострикова
После отбора полицейские лошади проходят особое обучение.
Живут они в специально отведенной конюшне, где у каждого животного есть денник. Их кормят овсом, сеном и витаминизированными добавками. Перед выходом на дежурство лошадей расчесывают и массируют. Рабочий день их длится восемь часов.
Андрей Чепурной рассказал, чем кормят полицейских лошадей.
На территории около конюшни высажен яблоневый сад, разбит парк с кленами и березами.
Для выгула лошадей отведена специальная территорияФото: Дарья Вострикова
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ИСТОЧНИК KP.RU