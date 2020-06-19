В полиции Саратова служат десять лошадей

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:39:29+03:00

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Начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной показал журналистам жизнь полицейских лошадей.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», конюшня находится в районе ВСО.

На службе в полиции состоят десять лошадей, отобранных по особым требованиям с конезаводов. Например, животное должно быть в холке 165 см и достичь трехлетнего возраста.

Всего в конюшне 10 лошадейФото: Дарья Вострикова

После отбора полицейские лошади проходят особое обучение.

Живут они в специально отведенной конюшне, где у каждого животного есть денник. Их кормят овсом, сеном и витаминизированными добавками. Перед выходом на дежурство лошадей расчесывают и массируют. Рабочий день их длится восемь часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/785824" frameborder="0"></iframe> Андрей Чепурной рассказал, чем кормят полицейских лошадей.

На территории около конюшни высажен яблоневый сад, разбит парк с кленами и березами.

Для выгула лошадей отведена специальная территорияФото: Дарья Вострикова

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ИСТОЧНИК KP.RU