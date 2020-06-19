В Саратовской области почтовые отделения будут работать без выходных

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:13:27+03:00

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Почтовые отделения Саратовской области будут работать без выходных.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФПС региона, это касается нескольких крупных отделений.

- Теперь в любой день недели, помимо главпочтамта, стали доступны еще 25 отделений в Саратове и центральное отделение почтовой связи в Энгельсе. В ближайшее время список отделений почтовой связи с семидневным графиком работы расширится, — рассказали в УФПС.

Это:

- 410000, Саратов, улица Московская, 109 (главпочтамт),

- 410002, Саратов, улица имени Н. Чернышевского, 197,

- 410003, Саратов, улица Соколовая, 155/163,

- 410007, Саратов, улица Чехова, 2,

- 410008, Саратов, 4-й Парковый проезд, 3,

- 410009, Саратов, проспект имени 50 лет Октября, 13,

- 410010, Саратов, улица Академика С. Навашина, 8,

- 410012, Саратов, Привокзальная площадь, 1,

- 410015, Саратов, улица Орджоникидзе, 6а,

- 410019, Саратов, 2-й Магнитный проезд, 6,

- 410030, Саратов, улица имени С.П. Лисина, 11,

- 410033, Саратов, улица Гвардейская, 16,

- 410036, Саратов, улица Огородная, 151,

- 410040, Саратов, проспект имени 50 лет Октября, 65,

- 410044, Саратов, Студёная улица, 10,

- 410048, Саратов, 1-й Тульский проезд, 12,

- 410051, Саратов, улица Мостовая, 3а,

- 410052, Саратов, проспект имени 50 лет Октября, 120,

- 410060, Саратов, улица Миллеровская, 62а,

- 410065, Саратов, улица Сапёрная, 17,

- 410069, Саратов, улица Ипподромная, 17,

- 410076, Саратов, улица Заводская, 14,

- 410078, Саратов, улица Аткарская, 42/54,

- 410080, Саратов, проспект Строителей, 29,

- 410086, Саратов, улица Буровая, 23,

- 413100, Энгельс, улица Коммунистическая, 35.

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ИСТОЧНИК KP.RU