В Заводском районе пропал 22-летний Денис Рычков
Молодого человека ищут с 17 июня
.
Изменить размер текста:
В Заводском районе Саратова без вести пропал 22-летний Денис Рычков.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», молодой человек пропал 17 июня.
Его рост составляет 170 см, у Дениса Рычкова худощавое телосложение, светлые короткие волосы.
На момент пропажи был одет в черную футболку, синие шорты и резиновые тапочки.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU