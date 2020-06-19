2020-06-19T09:59:21+03:00
Происшествия

В Заводском районе пропал 22-летний Денис Рычков

Молодого человека ищут с 17 июня
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова без вести пропал 22-летний Денис Рычков.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», молодой человек пропал 17 июня.

Его рост составляет 170 см, у Дениса Рычкова худощавое телосложение, светлые короткие волосы.

На момент пропажи был одет в черную футболку, синие шорты и резиновые тапочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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