Жительница Челябинска обманула саратовца на 16 тыс. рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:43:32+03:00

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В Калининском районе Саратовской области мужчина повелся на уловки мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, он потерял деньги, пытаясь купить металлоискатель.

По словам потерпевшего, на одном из сайтов он нашел подходящее объявление о продаже. Мужчина договорился с продавцом и перевел ему 16 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские определили подозреваемую — ранее судимую 33-летнюю женщину, жительницу Челябинской области. При этом она уже задержана по месту жительства за другое аналогичное преступление и созналась в нем.

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ИСТОЧНИК KP.RU