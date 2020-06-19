Жительница Челябинска обманула саратовца на 16 тыс. рублей
В Калининском районе Саратовской области мужчина повелся на уловки мошенников.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, он потерял деньги, пытаясь купить металлоискатель.
По словам потерпевшего, на одном из сайтов он нашел подходящее объявление о продаже. Мужчина договорился с продавцом и перевел ему 16 тыс. рублей.
Было возбуждено уголовное дело. Полицейские определили подозреваемую — ранее судимую 33-летнюю женщину, жительницу Челябинской области. При этом она уже задержана по месту жительства за другое аналогичное преступление и созналась в нем.
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ИСТОЧНИК KP.RU