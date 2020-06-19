Волонтеры ищут 39-летнего голубоглазого мужчину с татуировкой в Саратове
Мужчина пропал в Кировском районе.
Разыскивается Владимир Кудинов
Изменить размер текста:
В Саратове волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщили о пропаже Владимира Кудинова, которого последний раз видели 29 мая в Кировском районе. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Рост мужчины 165 см, нормальное телосложение. Короткая стрижка, светло-русые волосы, голубые глаза. Неизвестно во что был одет. На левом плече - татуировка.
Волонтеры просят сообщить о его местонахождении по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112
ИСТОЧНИК KP.RU