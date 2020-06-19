Волонтеры ищут 39-летнего голубоглазого мужчину с татуировкой в Саратове

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:15:35+03:00

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В Саратове волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщили о пропаже Владимира Кудинова, которого последний раз видели 29 мая в Кировском районе. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины 165 см, нормальное телосложение. Короткая стрижка, светло-русые волосы, голубые глаза. Неизвестно во что был одет. На левом плече - татуировка.

Волонтеры просят сообщить о его местонахождении по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU