Появилась новая информация о заражении коронавирусом в Саратовской области
Утром 19 июня в Саратовской области стало известно о 116 новых случаях заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего в регионе зарегистрировано 5 217 человек, зараженных коронавирусом за все время пандемии.
Новые случаи распределились по районам области так: 43 в Саратове, 31 — в Балаковском районе, по шесть в Вольском и Новоузенском, по пять — в Саратовском и Татищевском, по четыре — в Ровенском и Энгельсском, по два — в Ершовском, Ивантеевском, Перелюбском и Ртищевском, по одному — в Базарно-Карабулакском, Озинском, Петровском и Турковском районах.
С пневмонией среди них — 94 человека. У 12 есть признаки ОРВИ.
Из новых случаев заболевания есть один у ребенка до 14 лет, и 56 — среди граждан старше 60 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU