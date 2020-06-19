Появилась новая информация о заражении коронавирусом в Саратовской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:03:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 19 июня в Саратовской области стало известно о 116 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего в регионе зарегистрировано 5 217 человек, зараженных коронавирусом за все время пандемии.

Новые случаи распределились по районам области так: 43 в Саратове, 31 — в Балаковском районе, по шесть в Вольском и Новоузенском, по пять — в Саратовском и Татищевском, по четыре — в Ровенском и Энгельсском, по два — в Ершовском, Ивантеевском, Перелюбском и Ртищевском, по одному — в Базарно-Карабулакском, Озинском, Петровском и Турковском районах.

С пневмонией среди них — 94 человека. У 12 есть признаки ОРВИ.

Из новых случаев заболевания есть один у ребенка до 14 лет, и 56 — среди граждан старше 60 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU