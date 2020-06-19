2020-06-19T09:03:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Появилась новая информация о заражении коронавирусом в Саратовской области

Итого: 5 217 зараженных
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром 19 июня в Саратовской области стало известно о 116 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего в регионе зарегистрировано 5 217 человек, зараженных коронавирусом за все время пандемии.

Новые случаи распределились по районам области так: 43 в Саратове, 31 — в Балаковском районе, по шесть в Вольском и Новоузенском, по пять — в Саратовском и Татищевском, по четыре — в Ровенском и Энгельсском, по два — в Ершовском, Ивантеевском, Перелюбском и Ртищевском, по одному — в Базарно-Карабулакском, Озинском, Петровском и Турковском районах.

С пневмонией среди них — 94 человека. У 12 есть признаки ОРВИ.

Из новых случаев заболевания есть один у ребенка до 14 лет, и 56 — среди граждан старше 60 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаки помогли раскрыть более 100 преступлений в Саратове
На пешеходной зоне в центре Саратова горит жилой дом
Полпред президента в ПФО обсудил с главами регионов готовность к голосованию по поправкам в Конституцию
Водопровод, на котором в 2020 году зафиксировано 44 повреждения, будет заменен
В Саратове бродячие собаки покусали несколько человек
Панков: Володин добивается передачи важнейших дорог на федеральный баланс
В полиции Саратова служат десять лошадей
В Саратовской области почтовые отделения будут работать без выходных
В Заводском районе пропал 22-летний Денис Рычков
Жительница Челябинска обманула саратовца на 16 тыс. рублей
Волонтеры ищут 39-летнего голубоглазого мужчину с татуировкой в Саратове
Появилась новая информация о заражении коронавирусом в Саратовской области
Жители Саратовской области с 1 июля будут получать пособия на карту «Мир»
Осиный рой напугал саратовцев
Сотрудники СГЭТ не подтверждают заявления членов альтернативного профсоюза
Обвинение Михаилу Туватину будет предъявлено в ближайшее время
В квартире дома на Буровой до смерти забили старика
Под Саратовом пьяная женщина ударила полицейского ниже пояса
Осужденный из СИЗО-1 Саратова напал на сотрудника
Против Михаила Туватина возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии
В Саратове ожидается жаркая пятница
Режим самоизоляции в Саратове продлили до июля
В мэрии Саратова опровергли информацию о массовом отключении газа