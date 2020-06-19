2020-06-19T09:05:25+03:00
Общество

Жители Саратовской области с 1 июля будут получать пособия на карту «Мир»

Это касается, в основном, пособий на детей
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Саратовской области с 1 июля начнут получать социальные выплаты и пособия на карту «Мир».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области, это касается пособий на детей, пособий по беременности и родам, единовременных пособий беременным, вставшим на учет на раннем сроке, единовременных пособий при рождении ребенка, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, единовременных пособий беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и ежемесячных пособий на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также выплат по безработице.

По остальным выплатам министерства соцразвития нет ограничения на использования платежных систем.

Уточняющие вопросы можно задать по телефонам горячей линии Минтруда: 8452) 69-53-22 (по вопросам социальных выплат), 39-00-31 (по вопросам выплаты пособий по безработице).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собаки помогли раскрыть более 100 преступлений в Саратове
На пешеходной зоне в центре Саратова горит жилой дом
Полпред президента в ПФО обсудил с главами регионов готовность к голосованию по поправкам в Конституцию
Водопровод, на котором в 2020 году зафиксировано 44 повреждения, будет заменен
В Саратове бродячие собаки покусали несколько человек
Панков: Володин добивается передачи важнейших дорог на федеральный баланс
В полиции Саратова служат десять лошадей
В Саратовской области почтовые отделения будут работать без выходных
В Заводском районе пропал 22-летний Денис Рычков
Жительница Челябинска обманула саратовца на 16 тыс. рублей
Волонтеры ищут 39-летнего голубоглазого мужчину с татуировкой в Саратове
Появилась новая информация о заражении коронавирусом в Саратовской области
Жители Саратовской области с 1 июля будут получать пособия на карту «Мир»
Осиный рой напугал саратовцев
Сотрудники СГЭТ не подтверждают заявления членов альтернативного профсоюза
Обвинение Михаилу Туватину будет предъявлено в ближайшее время
В квартире дома на Буровой до смерти забили старика
Под Саратовом пьяная женщина ударила полицейского ниже пояса
Осужденный из СИЗО-1 Саратова напал на сотрудника
Против Михаила Туватина возбуждено уголовное дело о сексуальном насилии
В Саратове ожидается жаркая пятница
Режим самоизоляции в Саратове продлили до июля
В мэрии Саратова опровергли информацию о массовом отключении газа