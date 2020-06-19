Жители Саратовской области с 1 июля будут получать пособия на карту «Мир»

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:05:25+03:00

Это касается, в основном, пособий на детей

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Жители Саратовской области с 1 июля начнут получать социальные выплаты и пособия на карту «Мир».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области, это касается пособий на детей, пособий по беременности и родам, единовременных пособий беременным, вставшим на учет на раннем сроке, единовременных пособий при рождении ребенка, ежемесячных пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, единовременных пособий беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и ежемесячных пособий на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также выплат по безработице.

По остальным выплатам министерства соцразвития нет ограничения на использования платежных систем.

Уточняющие вопросы можно задать по телефонам горячей линии Минтруда: 8452) 69-53-22 (по вопросам социальных выплат), 39-00-31 (по вопросам выплаты пособий по безработице).

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ИСТОЧНИК KP.RU