Осиный рой напугал саратовцев

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:36:16+03:00

Насекомые ужалили несколько человек

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В социальных сетях жители Саратова жалуются на насекомых.

- В дереве поселился огромный рой ос либо шерней, — написал в группе «Саратов онлайн» пользователь Денис Гровц.

Насекомые поселились на Высокой, в районе дома №5. Несколько человек уже пострадали от их укусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU