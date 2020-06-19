Осиный рой напугал саратовцев
Насекомые ужалили несколько человек
Рой жалящих насекомых поселился на дереве. Фото соцсетей
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В социальных сетях жители Саратова жалуются на насекомых.
- В дереве поселился огромный рой ос либо шерней, — написал в группе «Саратов онлайн» пользователь Денис Гровц.
Насекомые поселились на Высокой, в районе дома №5. Несколько человек уже пострадали от их укусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU