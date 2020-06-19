В квартире дома на Буровой до смерти забили старика
В Ленинском районе Саратова обнаружен труп пожилого мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело найдено 18 июня в квартире дома на улице Буровая.
Следователи осмотрели труп. Установлено, что причиной смерти стала тупая травма груди и множественные переломы ребер.
Возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан ранее судимый 30-летний мужчина. Решается вопрос о мере пресечения.
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ИСТОЧНИК KP.RU