Под Саратовом пьяная женщина ударила полицейского ниже пояса
В Базарном Карабулаке неоднократно судимая женщина получила новый срок.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в нападении на полицейского.
15 апреля она распивала алкоголь и несколько раз звонила в местный отдел полиции, сообщая о разных преступлениях, которые были совершены против нее. В итоге к ней приехали полицейские, которые отвезли ее в отделение. Однако там она ударила сотрудника ППС в область паха.
Впоследствии гражданка раскаялась.
Суд приговорил ее к условному сроку в два года.
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ИСТОЧНИК KP.RU