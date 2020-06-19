Под Саратовом пьяная женщина ударила полицейского ниже пояса

19 Июнь 2020 2020-06-18T22:51:25+03:00

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В Базарном Карабулаке неоднократно судимая женщина получила новый срок.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в нападении на полицейского.

15 апреля она распивала алкоголь и несколько раз звонила в местный отдел полиции, сообщая о разных преступлениях, которые были совершены против нее. В итоге к ней приехали полицейские, которые отвезли ее в отделение. Однако там она ударила сотрудника ППС в область паха.

Впоследствии гражданка раскаялась.

Суд приговорил ее к условному сроку в два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU