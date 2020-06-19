Осужденный из СИЗО-1 Саратова напал на сотрудника

19 Июнь 2020 2020-06-18T22:44:03+03:00

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В Кировском районе Саратова 25-летнему парню предъявлено обвинение в нападении на сотрудника СИЗО.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, юноша уже является осужденным по другому преступлению.

Следствие считает, что 4 мая около 22:20 сотрудники ФКУ СИЗО-1 отвел осужденного на медицинские процедуры. После их завершения молодой человек самовольно вышел и пошел по коридору, разговаривая с другими арестованными.

На замечания дежурного помощника начальника изолятора он не отреагировал, более того, начал нецензурно ругаться. Когда к нему подошли двое сотрудников СИЗО, он избил одного дежурного помощника.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU