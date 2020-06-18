Режим самоизоляции в Саратове продлили до июля
Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 30 июня включительно.
Соответствующее постановление правительства №521-П подписано 18 июня.
Документом запрещается проведение массовых мероприятий, по-прежнему закрыты спортзалы, бассейны, музеи, кафе, театры, санатории и т. д. Гражданам предписано соблюдать масочный режим, дистанцию, выходить только на работу, выгуливать животных или посещать ближайшие магазины.
Однако уже работают парикмахерские, МФЦ, стоматологии. Была открыта набережная, с понедельника разрешается гулять в парках и скверах.
Ранее режим самоизоляции продлевался до 21 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU