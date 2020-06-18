В мэрии Саратова опровергли информацию о массовом отключении газа

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:38:38+03:00

Отключат не сразу, не всем, и не надолго

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В мэрии прокомментировали свое сообщение со ссылкой на АО «Саратовгаз» о приостановлении подачи газа значительной части города.

Речь о массовом отключении газа не идет. Об этом заявил заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко

- АО «Саратовгаз» планирует в течение всего подготовительного периода, то есть до начала отопительного сезона, проводить работы по замене запорной арматуры, техническому обслуживанию газопроводов с обязательным уведомлением потребителей.

Речь о массовом отключении газа не идет, будут вестись плановые работы. Отключения газа будут производиться в соответствии с действующими правилами. За 3 дня абоненты, чьи дома попадают в зону отключения, будут предупреждены, - рассказал Максим Сиденко.

Ранее мэрия сообщила об отключении в период с июня по сентябрь газа на десятках улиц Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU