В мэрии Саратова опровергли информацию о массовом отключении газа
В мэрии прокомментировали свое сообщение со ссылкой на АО «Саратовгаз» о приостановлении подачи газа значительной части города.
Речь о массовом отключении газа не идет. Об этом заявил заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко
- АО «Саратовгаз» планирует в течение всего подготовительного периода, то есть до начала отопительного сезона, проводить работы по замене запорной арматуры, техническому обслуживанию газопроводов с обязательным уведомлением потребителей.
Речь о массовом отключении газа не идет, будут вестись плановые работы. Отключения газа будут производиться в соответствии с действующими правилами. За 3 дня абоненты, чьи дома попадают в зону отключения, будут предупреждены, - рассказал Максим Сиденко.
Ранее мэрия сообщила об отключении в период с июня по сентябрь газа на десятках улиц Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU