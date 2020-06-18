Панков: Володин помогает создать жителям качественно иные условия для занятий спортом

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:14:12+03:00

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Продолжаются строительные работы на старейшем в Саратове стадионе «Спартак». Это один из стадионов, с реконструкцией которых по просьбе жителей помог председатель Госдумы Вячеслав Володин. В их числе стадионы «Волга» и «Торпедо» в Заводском районе Саратова, «Юность» в Ершове, «Труд», «Корд» и «Энергия» в Балаково, а также ряд других.

Депутат Государственной Думы Николай Панков вместе с общественным советом, в который входят спортсмены, жители, депутаты городской Думы Сергей Улегин и Евгений Чернов, побывал на стадионе «Спартак». Здесь уже выполнена планировка территории, обустройство подпорной стенки, смонтировано ограждение. Идет подготовка основания для беговых дорожек и спортивных площадок, обустройство мачтового освещения, реконструкция ротонд, а поле стадиона готовят для засевания здесь газона.

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Николай Панков подчеркнул, что такие современные спортивные сооружения открывают жителям новые возможности для того, чтобы укреплять свое здоровье и с пользой проводить свободное время.

- Вячеслав Володин первым поставил вопрос о том, что в области нужны качественно иные условия для занятий спортом. Это касается не только профессиональных спортсменов, но и всех жителей, независимо от возраста. Отмечу – не только стадионы и ФОКи создаются по лучшим современным образцам, но и спорткомплексы открытого типа в шаговой доступности для людей. Не только в Саратове, но и в Балаково, Озинках, Ивантеевке, Перелюбе, Александровом Гае, Романовке, Турках жители уже занимаются на площадках с передовым оборудованием и высокотехнологичным покрытием. На них всегда открытый и бесплатный доступ для всех, так же будет и здесь, на этом стадионе. Новые школы – «Аврора», «Звезда» в Саратове, школа в Приволжском и так далее – строятся по проектам, предусматривающим хорошую спортивную инфраструктуру, включая бассейн. Такой подход спикера помогает вывести на новый уровень нашу спортивную инфраструктуру, а главное – обеспечить здоровье детей, заинтересовать спортом тысячи жителей, – отметил Николай Панков.

Депутат добавил: будет правильно, чтобы областная власть, муниципалитет также активно привлекали свои ресурсы для создания современного стадиона, подбирали профессиональных тренеров. Качество работ нужно строго контролировать в ежедневном режиме, этим занимается общественный совет.

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Особенно горячо поддержали реконструкцию «Спартака» жители, которые увлекаются зимними видами спорта. Каток стадиона привлекал тысячи людей, но раньше здесь не было ни теплых раздевалок, ни удобных камер хранения, а сама трибуна находилась в аварийном состоянии.

- Каждый спортсмен знает: чтобы показать результат, нужно движение вперед. А реконструкция стадиона «Спартак» – это огромный шаг вперед для всех любителей спорта, который стал возможен благодаря инициативе и поддержке Вячеслава Володина. «Спартак» много лет был крупной тренировочной базой для игровых видов спорта. Также здесь зародилось и много звезд-конькобежцев, в числе которых призер чемпионатов мира и Европы, чемпион России Данила Семериков. Он тренируется под руководством своего отца и дяди, а значит, можно говорить о появлении на «Спартаке» целых спортивных династий. Сегодня стадион, построенный в первой половине прошлого века, реконструируется по современным стандартам. Ждем новых выдающихся результатов от наших спортсменов, – отметил депутат городской Думы, серебряный призер олимпийских игр Сергей Улегин.

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ИСТОЧНИК KP.RU