Саратовцам разрешили гулять по паркам

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:02:39+03:00

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С понедельника, 22 июня, жителям Саратовской области разрешат гулять по паркам и скверам.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, было принято снять запрет на прогулки, соответствующее постановление уже подписано.

Однако массовые мероприятия все же не разрешаются. Это касается культурных, спортивных и других событий.

Напомним, 22 июня в России является Днем памяти и скорби — в этот день началась Великая Отечественная война.

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ИСТОЧНИК KP.RU