2020-06-18T20:02:39+03:00
Общество

Саратовцам разрешили гулять по паркам

Запрет на прогулки снят
Екатерина Семенова
Поделиться:
Саратовцы смогут гулять по паркамСаратовцы смогут гулять по паркамФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

С понедельника, 22 июня, жителям Саратовской области разрешат гулять по паркам и скверам.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, было принято снять запрет на прогулки, соответствующее постановление уже подписано.

Однако массовые мероприятия все же не разрешаются. Это касается культурных, спортивных и других событий.

Напомним, 22 июня в России является Днем памяти и скорби — в этот день началась Великая Отечественная война.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Панков: Володин помогает создать жителям качественно иные условия для занятий спортом
Саратовцам разрешили гулять по паркам
В Саратовской области изъяты 1,6 тонны яблок и 325 кг пекинской капусты
Ходят вокруг да около: водители «Саратовгорэлектротранс» не смогли договориться с властями
Причиной смерти женщин на пожаре под Саратовом мог стать неисправный электроприбор
В Энгельсе завершили расследование смертельного несчастного случая в строительной компании
МЧС предупреждает саратовцев о граде и грозе
В Саратове два дня будут ловить пешеходов-нарушителей
Припаркованный Lexus перегородил единственную полосу на Радищева
КВС напоминает потребителям о дистанционных способах передачи показаний ИПУ
Арбитражный суд отказался признавать банкротом «Саратовский радиоприборный завод»
Александр Креницкий призвал всех прийти на голосование по Конституции
Мошенники оставили саратовца без 45 тыс. рублей при покупке авиабилетов
Полиция вычислила автомобильных воров по видео
Горожане активно интересуются, как проголосовать по поправкам в Конституцию РФ на дому
Дело Александра Ландо вернулось в СКР по Саратовской области
На пожаре под Саратовом погибли две женщины
Вопросом сохранения деревьев в Саратове займется новая структура мэрии
Александр Янклович призвал собрать подписи на присовение Саратову звания «Города трудовой доблести»
Роспотребнадзор: проведение парадного шествия в Саратове нежелательно