Саратовцам разрешили гулять по паркам
С понедельника, 22 июня, жителям Саратовской области разрешат гулять по паркам и скверам.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, было принято снять запрет на прогулки, соответствующее постановление уже подписано.
Однако массовые мероприятия все же не разрешаются. Это касается культурных, спортивных и других событий.
Напомним, 22 июня в России является Днем памяти и скорби — в этот день началась Великая Отечественная война.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU