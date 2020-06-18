2020-06-18T20:03:15+03:00
Общество

В Саратовской области изъяты 1,6 тонны яблок и 325 кг пекинской капусты

Система «Меркурий» позволила выявить семь-предприятий-фантомов
Екатерина Семенова
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Изъяты 1,6 тонны яблокИзъяты 1,6 тонны яблокФото: Екатерина Семенова
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Сегодня, 18 июня, в правительстве Саратовской области состоялось очередное заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, участники совещания рассмотрели вопрос о государственном управлении в сфере противодействия незаконной добыче водных биоресурсов.

Саратовский отдел рыбоохраны в 2020 году наложил административных штрафов на сумму 1,6 млн. Сотрудники отдела изъяли 1 884 орудия лова единиц запрещенных орудий лова, из которых 495 рыболовных сетей общей длиной почти 27 километров.

Также был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности пищевой продукции, в том числе с помощью работы системы прослеживаемости «Меркурий». По словам временно исполняющего обязанности руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области Андрея Боброва, в этом году сотрудники ведомства провели 16 мероприятий. Были проверены торговые сети, рынки, оптовые склады, перерабатывающие предприятия. Было выявлено два случая реализации и ввоза запрещенной продукции, общим весом более двух тонн. В частности, было изъято 1 678 килограммов яблок и 325 килограммов пекинской капусты польского происхождения.

С помощью ФГИС «Меркурий» было выявлено 11 предприятий-фантомов, через которые осуществлялась легализация продукции: четыре в 2019 году и семь в этом году, из них шесть в молочной отрасли и одна площадка по поставкам поголовья крупного рогатого скота.

- Регулярный анализ системы позволяет оценить правильность оформления документов, выявлять недобросовестных производителей, предприятия и площадки — фантомы, через которые легализуется продукция с нарушением действующего законодательства, — заметил Андрей Бобров.

В рамках третьего вопроса члены комиссии обсудили результаты надзора за соответствием требованиям технических регламентов промышленной продукции, находящейся в обороте на потребительском рынке Саратовской области. По словам начальника отдела по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора по Саратовской области Галины Рахмановой, в первом квартале 2020 года специалисты ведомства исследовали 1 321 пробу пищевой продукции. Несоответствие обязательным требованиям было выявлено в двух пробах молочной продукции по физико-химическим показателям, в 18 пробах пищевой продукции (рыбная, кондитерская, молочная) по микробиологическим показателям.

За выявленные нарушения требований технических регламентов применены меры административного воздействия в виде 25 вынесенных предупреждений и 30 наложенных штрафов на общую сумму 675 тысяч рублей.

Завершая заседание, министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов отметил, что работа по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Саратовской области должна быть продолжена всеми заинтересованными сторонами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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