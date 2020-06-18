Ходят вокруг да около: водители «Саратовгорэлектротранс» не смогли договориться с властями

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:57:35+03:00

Члены нового профсоюза намерены решить, как они будут работать дальше

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В администрации Фрунзенского района Саратова сегодня, 18 июня, около трех часов шла встреча представителей городской Думы, руководства МУПП «Саратовгорэлектротранс» и работников предприятия.

Как сообщила «КП-Саратов» лидер недавно созданного нового профсоюза «Электротранспортник» Анастасия Оглоблина, они должны были обсудить сложившуюся в СГЭТ ситуацию после акции протеста работников. Однако, по ее мнению, добиться результатов не удалось.

- Опять ходим вокруг да около, говорили по зарплату, обещали поднять, но не верится. В итоге все отложили еще на неделю, — рассказала она о результатах встречи.

По словам Анастасии Оглоблиной, ей не удалось изложить свою точку зрения на руководство предприятия. Напомним, генеральным директором МУПП «Саратовгорэлектротранс» назначен Владимир Прохоров, ранее руководивший МБУ «Дорстрой». Это предприятие попало в поле зрения правоохранителей в связи с подозрениями в хищении бюджетных средств.

- Первым требованием нашего протеста было снятие Прохорова. Мы считаем, что он не соответствует должности и не поднимет предприятие, ведет его к кризису, но когда я заговорила об этом, меня начали перебивать. Город поставил Прохорова, а почему не знающего человека, не Яковлева или Бочкарева? Они хотя бы поддержали СГЭТ на плаву, — отметила Анастасия Оглоблина.

Она сообщила, что в ближайшее время состоится собрание профсоюза «Электротранспортник», который уже зарегистрирован в «Союзе профсоюзов России». Ситуацию планируется обсудить и принять решение о дальнейшей деятельности работников предприятия.

- Потому что каждый раз они ходят вокруг да около, нет никакой конкретики. Думаю, что в следующий раз придем на встречу — и будет то же самое, — заявила Анастасия Оглоблина.

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ИСТОЧНИК KP.RU