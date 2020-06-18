На пожаре под Саратовом погибли две женщины
Сегодня, 18 июня, в четвертом доме на улице Маркса в поселке Степное Советского района произошел пожар.
По данным портала «ЧП Саратов», в результате возгорания не стало 47-летней и 56-летней женщин, пострадал 44-летний мужчина, которого госпитализировали.
Возгорание на площади 25 кв.м. ликвидировали.
На месте работают следователи, пожарные, полиция, скорая помощь, обстоятельства выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU