На пожаре под Саратовом погибли две женщины

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:33:51+03:00

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Сегодня, 18 июня, в четвертом доме на улице Маркса в поселке Степное Советского района произошел пожар.

По данным портала «ЧП Саратов», в результате возгорания не стало 47-летней и 56-летней женщин, пострадал 44-летний мужчина, которого госпитализировали.

Возгорание на площади 25 кв.м. ликвидировали.

На месте работают следователи, пожарные, полиция, скорая помощь, обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU