Причиной смерти женщин на пожаре под Саратовом мог стать неисправный электроприбор

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:35:01+03:00

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Следователи проводят проверку по факту гибели двух женщин на пожаре в поселке Степное Советского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным, 18 июня около 13:30 жители пятиэтажки на улице Маркса заметили, что в одной из квартир начался пожар. Они вызвали экстренную службу.

После ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили тело 47-летней хозяйки квартиры и 56-летней гостьи. Там же был 44-летний мужчина, которого вынесли из жилища и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали.

Осмотр места происшествия показал, что очаг возгорания был в коридоре. Предварительно, пламя могло вспыхнуть из-за неисправного электроприбора.

Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

После комплекса мероприятий и судебно-медицинских исследований с целью выяснения точной смерти погибших будет принято соответствующее процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU